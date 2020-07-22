لاعب "الدراويش" يعلن إصابته بـ "كورونا"

محمد عبد الحارس
أعلن محمد حمدي زكي لاعب فريق الإسماعيلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد
وكتب اللاعب عبر "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء عينة كورونا إيجابية.. قدر الله وما شاء فعل وأطلب الدعاء من جماهير الكرة المصرية".
ويغيب محمد حمدي زكي عن تدريبات الإسماعيلي لمدة أسبوعين، وفقًا للإجراءات الاحترازية.
وأظهرت نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، التي أجراها لاعبو الفريق عن إصابة حالتين بالجهاز الإداري للفريق بالإضافة إلي إصابة محمد حمدي زكي.
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