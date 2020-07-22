هل تعلن مصر الأرقام الحقيقة لفيروس كورونا؟.. مسئول يرد

22 يوليه 2020 - 10:32 ص

حسم الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الجدل الدائر بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشأن المصابين والمتعافين والوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، أمس الثلاثاء، إن "الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة".





وأضاف: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه"، بحسب موقع "المصري اليوم".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى الثلاثاء.



