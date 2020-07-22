داعية سعودي: أزف لكم هذه البشرى

22 يوليه 2020 - 11:44 ص

زف الداعية السعودية ماهر بن ظافر القحطاني بشرى عن عدد المتعافين من مصابي فيروس كورونا المستجد في السعودية.

وكتب بن ظافر على حسابه في تويتر : "يستحب تبشير المسلم فهذه بشرى منشورة عن الصحة.. انقلها فمن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم "خبر عاجل .. الصحة تبث بشرى خير .. شفاء أكثر من37 ألف مصاب بفيروس كورونا في السعودية خلال أسبوع واحد فقط".

وأضاف الداعية السعودي: ولعله من الأسباب الدخول في موجة الحر فحينئذ تموت الطواعين فنسأل الله أن يتم زواله.

وتابع قائلا: مما نقل في البحوث أن ارتفاع درجة واحدة تتسبب بخفض نسبة الوفيات 15 بالمائة فاللهم نسألك رفع الوباء وانكشاف الداء بالكلية ورجعة بعدها وتوبة لدينك الحق ومنهج السلف ي ارب الأرض والسماء.

وأشار إلى أن هذا ما أفاده الحافظ بن حجر : بأن الحر إذا دخل ماتت الطواعين .

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف دول العالم يتجاوز 15 مليون مصاباً .

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زف أيضا بشرى للعالم قائلا : "نجري الآن تجارب سريرية على 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا .. اثنان منها قد يتم اعتمادها قريباً .