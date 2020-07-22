نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

22 يوليه 2020 - 12:04 م

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن 4 لقاحات روسية، أثبتت سلامتها وأمانها ضد فيروس كورونا المستجد،.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم فقد أكد رئيس الحكومة، في كلمة أمام مجلس الدوما أن مجموعة من مؤسسات البحث والدراسات العلمية الروسية، تعمل حاليا في مجال تصميم وتطوير هذه اللقاحات.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، توجد 17 مؤسسة علمية وأكثر من 26 نوعا من اللقاحات، وأن 4 لقاحات أثبت، أمانها وسلامتها.

وتابع : في لقاحين منها، باتت الاختبارات السريرية، في المرحلة النهائية، والحديث عن لقاح مركز غيمالي ولقاح وزارة الدفاع الروسية.

كما أنه يجري تحضير لقاحين لبدء الاختبارات، والحديث عن لقاح معهد الدراسات العلمية فيكتورـ ولقاح معهد بحوث والأمصال.