"شوبير" انتظروا مفاجأة فى انتخابات "الجبلاية"

22 يوليه 2020 - 12:17 م

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، لا ينتوي الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المرتقبة.

وأضاف "شوبير" عبر برنامجه "ملعب أون تايم" أن هناك مرشح مفاجأة ستكشف عنه الأيام القادمة، رافضاً الإفصاح عن هذه المفاجأة.