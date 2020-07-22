تونس.. إرجاء جلسة النظر في سحب الثقة من الغنوشي إلى الغد

22 يوليه 2020 - 12:46 م

أفادت شبكة "موزاييك" التونسية، في نبأ عاجل لها، بإرجاء الاجتماع المحدد لجلسة النظر بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إلى غد الخميس.









وذكرت الشبكة التونسية، أن اجتماع مكتب مجلس النواب المخصّص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان تأجل إلى غد الخميس، بعد أن كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء.





وسيحدّد مكتب البرلمان تاريخ عقد الجلسة العامة التي ستنظر في اللائحة.







