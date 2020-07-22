» تفاصيل اغتصاب مذيع لزميلته في العمل

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عبد القادر وحيد- متابعات

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فوكس نيوز

اغتصاب

هنري

إيكهارت

لا تزال ردود الفعل مستمرة، عقب اتهام موظفة سابقة بشبكة فوكس نيوز الإخبارية لأحد المذيعين بالشبكة باغتصابها.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد أقامت موظفة سابقة بشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية دعوى قضائية ضد مذيع سابق بالشبكة، تتهمه فيها بالاعتداء عليها داخل مقر العمر، وإكراهها على إقامة علاقة جنسية معه، ثم اغتصابها خارج مقر العمل في فندق.

وكانت جنيفر إيكهارت قد حركت قضيتها أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد "فوكس نيوز"، والمذيع السابق بالشبكة "إد هنري"، بتهمة الاغتصاب.

وقالت كاثرين فوتي محامية هنري إن محركة الدعوى كانت صاحبة المبادرة، وشجعت تمامًا على إقامة علاقة بالتراضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه شبكة فوكس نيوز  تعاطفها مع الضحية، حيث اتخذت  قرارا عاجلا فور علمها بمزاعم إيكهارت في 25 يونيو الماضي، بتوقيف هنري.

وأضاف البيان الصادر عن الشبكة المملوكة لروبرت مردوخ صاحب "فوكس نيوز" في مطلع شهر يوليو الجاري، أنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق.

وتقول الدعوى المقامة الاثنين الماضي إن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.


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