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انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة

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انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة
انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة

عبد القادر وحيد- متابعات

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مهرجان

كوريا اجنوبية

أكل لحوم الكلاب

ينطلق موسم أكل لحوم الكلاب مع احتساء الشربة الشهيرة وذلك في مهرجان تناول لحومها في كوريا الجنوبية.

 وبحسب سكاي نيوز يحصل الكوريون على الحيوانات من مزارع الكلاب، أو بصيد الكلاب الضالة، أو حتى الكلاب المنزلية، التي يتم "تعذيبها بوحشية" ،  حيث تستخدم لحومها في تحضير حساء "بوشينتانج" الشهير في البلاد، حيث يستمر الموسم المرتبط بفصل الصيف خلال أغسطس.

وقامت جمعية "لا للحوم الكلاب" البريطانية المعنية بحقوق الحيوان، بنشر صور لكلاب وجراء محبوسة في أقفاص استعدادا لأكلها.

وأضافت الرئيسة التنفيذية للجمعية جوليا دي كادينت أنه في السنوات السابقة، شهد نشطاؤنا أهوال الكوريين وهم يحتفلون بالكلاب في سوق موران سيئ السمعة.

وتابعت: "في عام 2012 أطلقنا عريضة من حكومة المملكة المتحدة لإغلاق هذا السوق السيئ، وفي عام 2017 أمر عمدة سيول بتفكيكه، وحذا حذوه عدد آخر من الأسواق".

كما تساءلت عن سبب عدم تنفيذ قوانين تحمي الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط من الأكل على الموائد البشرية، مشيرة إلى "حملة إلكترونية واسعة النطاق" للمطالبة بتفعيلها.


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