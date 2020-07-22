فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

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الحسابات الوهمية

استنكرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صمت الديوان الأميري الكويتي، حيث ترك الحسابات الوهمية تقوم بنشر الأكاذيب.

وأضافت السعيد: الجماعة في الديوان الأميري نايمين والا قاعدين..  ليش يخلون الشعب ضحية للإشاعات مادري شلون عدت علينا ليلة البارح المصيبة إن لازم نطلع ونقول للناس إخذوا الأخبار من مصادرها إذا المصادر ماتتكلم ومخليه القرعة ترعى والحسابات الوهمية من البارح مسيطرة على الموقف وتعطي المعلومات.

وأوضحت السعيد أنه للأسف الحسابات الوهمية تفوقت ليلة البارحة على الكل وباتت مصدراً للخبر وتوجهت الناس كلها لها .. أرجوكم رفقاً بشعب عشق أميره لا تدعونا فريسة لمثل هذه الحسابات .. اللهم  هل بلغت اللهم فاشهد.

يأتي هذا في الوقت الذي كان قد دخل المستشفى فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، حيث تم إجراء عملية جراحية ناجحة.


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