» "صلاح" يهنئ "تريزيجيه" بهدفه في أرسنال

22 يوليه 2020 - 01:33 م

حرص محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، على تهنئة محمود حسن تريزيجيه بهدفه في مرمى الأرسنال بالدوري الإنجليزي.

ونشر "صلاح" صورة محمود تريزيجيه عبر ستوري، بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معبرا عن احتفاله بهدفه المميز.