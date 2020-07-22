بالصور.. "البشير" يظهر بملابس السجن لأول مرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وهو يرتدي لباس السجن للمرة الأولى.

وكان القضاء السوداني قد وجه أمس الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة منهم البشير ونائباه السابقان الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.