» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه

ألزمت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بسداد 8 ملايين جنيه إلى نادي الزمالك، وإيقاف اللاعب لحين سداد المبلغ للنادي الأبيض، وذلك بعد وصول شكوي لاتحاد الكرة.





يأتي ذلك بعد أن تقدمت إدارة نادي الزمالك بشكوى ضد الحارس، عقب حصوله على مقدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز، ورغم ذلك لم يعد الأموال التي حصل عليها للنادي الأبيض.



