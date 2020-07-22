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إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم

قضايا وحوادث

إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم
إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم

عبد القادر وحيد- متابعات

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موسكو

فندق

اعلامية

جثة عارية

آنا أمبارتسوميان

في واقعة صادمة، والتي أثارت تساؤلات وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عثر على جثة إعلامية روسية داخل فندق .

وفي التفاصيل، فقد عثر على جثة مقدمة برامج بروسيا ، ما تسبب في حالة من الهلع بالرأي العام .

وكانت " آنا أمبارتسوميان" التي اشتهرت ببرامج العلاج النفسي ويتابعها الملايين على صفحاتها ، قد عثر على جثتها، وهي عارية في فندق 5 نجوم بموسكو.

وتحاول الشرطة التوصل للأشخاص المرافقين لها في تلك الليلة والذين أخفوا أي أثر يدل على ارتكاب الجريمة .

يذكر أن الضحية كانت تلقب نفسها بـ "الملكة آنا " وتتفاخر بعلاقتها المتعددة برجال الأعمال الأثرياء ، إلا أنها اعترفت مؤخراً بملاحقة الدائنين لها ، حيث أعربت عن تخوفها من هذه الملاحقات.


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