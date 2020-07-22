أسطورة الجزائر رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

22 يوليه 2020 - 02:35 م

أشاد أسطورة منتخب الجزائر السابق، رابح ماجر، بالإنجازات التي يحققها المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على الساحة الأوروبية، بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال.









وقال ماجر في تصريحات لـ "أم بي سي مصر": "محمد صلاح بات أيقونة لكرة القدم العربية وسفيرا فوق العادة لها، ولا أشعر بحزن لأنه حطم أرقامي الشخصية في الملاعب الأوروبية".









وأضاف: "أنصحه بالبقاء في ليفربول، ولا شك أنه قد يرحل مستقبلا، ولكن حين يتلقي عرضا مناسبا لقدراته وإمكانياته الكبيرة".







