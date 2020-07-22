» أول رد من «كيم كارداشيان» على عاصفة «كاني وست»

خرجت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان عن صمتها للرد على تصريحات زوجها مغني الراب، كاني ويست، بعد أن كشف الأحد في أول مؤتمر انتخابي في إطار عزمه الترشح للرئاسة الأمريكية عن أنها كانت تخطط لإجهاض ابنتهما الكبرى أثناء حملها فيها.
وقالت كيم في منشور مطول عبر تطبيق "إنستجرام"، إنها تشعر "بالعجز" في مساعدة زوجها خلال معركته "المؤلمة" مع اضطراب ثنائي القطبية، واصفة إياه بأنه "شخص رائع ولكنه معقد".
وأثار كاني سلسلة من الادعاءات على "تويتر" صباح الأربعاء، من بينها أنه كان يحاول طلاق كيم لسنوات، بعد أن التقت بمغني الراب ميك ميل في أحد الفنادق. كما زعم أن ملك البوب مايكل جاكسون قتل، واتهم حماته كريس جينر بكونها "متعصبة من البيض".
وبعد ساعات من ذلك، كتبت كيم: "كما يعلم الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب. أي شخص لديه هذا أو لديه أحد أفراد أسرته في حياته (مصاب باضطراب ثنائية القطب)، يعرف مدى صعوبة وتعقد الفهم".
وأضافت: "لم أتحدث علنًا أبدًا عن كيفية تأثير ذلك علينا في المنزل لأنني حمائية جدًا لأطفالنا وحق كاني في الخصوصية". وتابعت: "لكنني أشعر اليوم أنني يجب أن أعلق عليها بسبب وصمة العار والمفاهيم الخاطئة حول الصحة العقلية".
واستدركت قائلة: "الذين يفهمون المرض العقلي أو حتى السلوك القهري يعرفون أن الأسرة عاجزة ما لم يكن الفرد قاصرًا. يمكن للأشخاص الذين ليسوا على علم أو بعيدين عن هذه التجربة أن يكونوا حكميين ولا يفهموا، أن الفرد نفسه يجب أن يشارك في عملية الحصول على المساعدة بغض النظر عن مدى صعوبة العائلة والأصدقاء".
واستطردت: "أفهم أن كاني يتعرض للنقد لأنه شخصية عامة، ويمكن أن تؤدي أفعاله في بعض الأحيان إلى آراء ومشاعر قوية".
وأضافت: "إنه شخص لامع ولكنه معقد على رأس ضغوط كونه فنانًا ورجلًا أسود يعاني من فقدان أمه المؤلم ويتعين عليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي تزيد من حدته. الاضطراب القطبي".
وفيما بدا تعليقًا من جانبها على خططه للترشح للرئاسة، أعلنت كيم أن طموحاته جزء من "عبقريته". وكتبت: "المقربون من كاني يعرفون قلبه ويفهمون كلماته في بعض الأحيان لا تتماشى مع نواياه".
وأضافت: "إن العيش مع الاضطراب ثنائي القطب لا يقلل أو يبطل أحلامه وأفكاره الإبداعية، بغض النظر عن حجمها أو عدم إمكانية تحقيقها بالنسبة للبعض. هذا جزء من عبقريته وكما شهدنا جميعًا، فقد تحققت العديد من أحلامه صحيح".
وختمت بالقول: "نحن كمجتمع نتحدث عن إعطاء نعمة لقضية الصحة النفسية ككل، ولكن يجب علينا أيضًا أن نعطيها للأفراد الذين يعيشون في أوقات هم في أمس الحاجة إليها".
ومضت قائلة: ""أطلب من وسائل الإعلام والجمهور منحنا التعاطف والتعاطف المطلوبين حتى نتمكن من تجاوز ذلك. أشكر الذين عبروا عن قلقهم على سلامة كاني وعلى تفهمهم".
وكان ويست أعلن في منشور حذفه في وقت مبكر صباح اليوم أنه يعتزم الانفصال عن كيم، بعد أن كتب في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، إن زوجته البالغة من العمر 39 عامًا حاولت حبسه. ولم تسلم حماته كريس جينر من هجومه أيضًا. وشبّه نفسه بالزعيم الإفريقي نيسلون مانديلا.
وكان مغني الراب كشف لأول مرة عن إصابته باضطراب ثنائي القطب في عام 2019 وقال إنه يجعله "مصابًا بجنون العظمة في كل شيء".