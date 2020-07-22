"فتاة فرشوط" ترفض مغادرة القسم بعد الحكم بإعدام مغتصبيها

22 يوليه 2020 - 07:15 م

رفضت الفتاة المعروفة بـ"فتاة فرشوط"، التي تم اختطافها واغتصابها في قضية هزت الرأي العام، مغادرة قسم الشرطة بعد قرار إحالة أوراق المتهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ووفقا لموقع "هن"، أوضحت الفتاة، أنها تعرضت لتهديدات بالقتل منذ إطلاق القاضي حكمه أمس الثلاثاء، حيث أن والد 2 من المتهمين قال لها إنها سترى صورة خالها مقتولا على الإنترنت بعد بضعة أيام.

وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات متكررة من أرقام غريبة حذرها المحامي من الرد عليها، حيث قال لها “لا تردي على الاتصالات لكي لا تأذي نفسك من هذه الاتصالات التي ستتضمن تهديدات”.

ونوهت بأنه بعد النطق بالحكم “ذهبت إلى منزلها، ولكنها فوجئت بسيارة الساعة 12 منتصف الليل تسأل عنها ولكن جيرانها أخبروهم أنها ليست متواجدة، وهذه السيارة كان يتواجد فيها والد المتهمين ومعه أشخاص غرباء”، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها إذا خرجت سوف يتم قتلها.

يذكر ان الفتاة المعروفة إعلاميا بـ “فتاة فرشوط”، قد تعرضت لحادثة اغتصاب في نجع حمادي بمحافظة قنا ، “وكانت تبلغ حينها 17 عاما، حيث اختطفها سائق “توك توك” وأخيه وشخص ثالث إلى بيت مهجور في الزراعات واغتصبوها ومزقوا ملابسها، وأخذوا معهم كفنها لقتلها بعد اغتصابها، ولكنها استطاعت الفرار والنجاة”.

وخلال المحاكمة ظهر والد الفتاة يتنازل عن القضية، ولكن القاضي رفض واعتبرها موكلة نفسها، وعرض عليها مبالغ مالية كبيرة لتتنازل ولكنها رفضت ذلك، وقالت إنها تريد أن تأخذ حقها وحق كل فتاة في الصعيد يمكن أن تغتصب دون أن ترفع قضية .