  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:56 م
Advertisements
بحث متقدم
الضحية

العثور على مسؤول سعودي بارز مقتولًا في ظروف غامضة

مجلس الوزراء

قرار جديد من الوزراء بمد فترة عمل المقاهي والمطاعم

أمير الكويت

تدهور مفاجئ.. نقل أمير الكويت للعلاج في أمريكا

فتاة فرشوط

"فتاة فرشوط" ترفض مغادرة القسم بعد الحكم بإعدام مغتصبيها

الزوجة

الزوجة تستعين بـ «قاتل مزيف» لقتل طليقها.. وتصدم بالمفاجأة

وزارة المالية

وزارة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين

مدبولي

رئيس الوزراء: نواجه تحديات كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر

عمدة شيكاغو تتحدى: لن أسمح لـ «ترامب» بإرسال قوات فيدرالية

مختار مختار يرفض التعليق علي خلافته ليوسف في الأهلي

إصابة "مختار مختار" و 18 لاعبًا بـ"كورونا"

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية

تدهور مفاجئ.. نقل أمير الكويت للعلاج في أمريكا

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تدهور صحة أمير الكويت وتكليف ولي العهد باختصاصاته

#

تصريح مفاجئ لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

#

أمريكا تتحدث عن دور أمير الكويت في الخليج

#

أمير الكويت يفاجيء أمير قطر برسالة غير متوقعة

أمريكا

علاج

صحة

أمير الكويت

تدهور

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مغادرة أمير الكويت فجر يوم غد الخميس متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج، بعد تراجع حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في إحدى مستشفيات الكويت.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر البلاد فجر يوم غد الخميس، متجھاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه؛ وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة. وفقا لوكالة “كونا”.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت أكد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد أجرى عملية جراحية صباح الأحد الماضي تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد دخل المستشفى أمس السبت ، وصدر أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، لممارسة اختصاصات الأمير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تهز البحيرة.. يذبح زوجته العشرينية والسبب صادم
» كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير في وقت واحد رغم اختلاف أماكنهم؟
» عداد "كورونا".. رقم صادم للإصابات حول العالم
» شاهد.. فيديو مذهل بتقنية عالية الجودة لكوكب المريخ
» دراسة: العمل من المنزل يزيد الإنتاجية ويقلل من الضغط
» أول رد من «كيم كارداشيان» على عاصفة «كاني وست»
» فيديو.. لحظة إنقاذ كلب بطريقة لا تصدق
» ليفربول يطالب جماهيره بعدم الاحتفال بلقب الدوري
» قبلات ساخنة على الطائرة تفجر تعليقات واسعة
» فيديو صادم.. يهاجمان مشردًا ويسكبان على رأسه البيرة
» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية