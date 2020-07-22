العثور على مسؤول سعودي بارز مقتولًا في ظروف غامضة

محمد فضل
عُثر على العقيد السعودي الشيخ محمد بن مران بن قويد أحد شيوخ قبيلة الدواسر، مقتولًا في ظروف غامضة، الأمر الذي أصاب السعوديين بحالة صدمة وحزن.
ونشر حساب قبيلة الدواسر، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نعي للشيخ الضحية، الذي توفي اليوم الأربعاء مقتولا في ظروف غامضة.
وكتب الحساب :"ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه .. لاتنسوه من دعواتكم".
والشيخ محمد بن مران، عقيد سعودي، كما أنه أحد شيوخ قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.
من جانبه نعى الداعية السعودي الشيخ عائض القرني، الشيخ الراحل عبر حسابه على "تويتر"، وقال :" بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، نعزي قبيلة الدواسر وكافة أبناء الوطن في الفقيد الغالي الشيخ الدكتور #محمد_بن_مران_بن_قويد ، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".
وشارك في النعي آلاف السعوديين تحت عنوان هشاتاج باسمه، داعين له بالرحمة ومطالبين السلطات بسرعة كشف ملابسات الجريمة.
بأحرّ التعازي، وصادق المواساة، نعزي قبيلة الدواسر وكافة أبناء الوطن في الفقيد الغالي الشيخ الدكتور #محمد_بن_مران_بن_قويد ، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته،— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 22, 2020
وأحسن عزاء أهله وذويه،
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/bymgRdDWzs
" انا لله وانا اليه راجعون "— قبيلة الدواسر (@alduwaser1) July 22, 2020
ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد
نسأل الله جل وعلى في هذه الايام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضٍ من رياض الجنه
عزائنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه ..
لاتنسونه من دعواتكم pic.twitter.com/ZR6TO3bgPE
الله المستعان.— عبدالإله القحطاني (@alsaleeh) July 22, 2020
توفي الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد وهو أحد شيوخ ووجهاء قبيلته، وقد بذل جهده في قضايا الإصلاح وعتق الرقاب، وأطلق مبادرات للحد من الديات المليونية، وكان مهتم بإحياء النشاط الثقافي الأهلي والديوانيات الثقافية وتكريم المبدعين.
رحمه الله وغفر له..@abo_moran
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