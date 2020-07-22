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روما قد تعود إلى الإغلاق بعد تصاعد إصابات كورونا
روما قد تعود إلى الإغلاق بعد تصاعد إصابات كورونا

فتحي مجدي

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حذرت منطقة لاتسيو الإيطالية، التي تضم العاصمة روما، المواطنين من أنها قد تفرض قيودًا سابقة إذا استمرت عدوى فيروس كورونا في الارتفاع.

يأتي ذلك مع تأكيد 17 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وعودة 10 أشخاص مصابين من خارج البلاد. 

وتبلغ حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا 244 ألفًا و725 حالة إصابة.

وحث مفوض الصحة في لاتسيو، أليسيو داماتو، المواطنين على مواصلة تغطية الوجه لمنع تفشي الفيروس. 

وكتب عبر موقع "فيس بوك": "أناشد استخدام الأقنعة، وإلا سيتعين علينا إغلاقها مرة أخرى. لا يمكننا العودة وإضاعة كل الجهود المبذولة حتى الآن".

يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن إسبانيا قد يتم رفعها من القائمة البريطانية للدول الآمنة بعد الارتفاعات الحادة في جميع أنحاء البلاد.

وفيما يبدو أن برشلونة على حافة الإغلاق، بعد أن تم حث السكان على البقاء في منازلهم ما لم يكن ذلك ضروريًا، فرضت جزر البليار ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

وتم الترحيب بالسياح البريطانيين في كلا البلدين منذ الشهر الماضي، حيث لم تطلب إسبانيا وإيطاليا من المسافرين البريطانيين الحجر الصحي عند الوصول.

كما خفضت حكومة المملكة المتحدة القيود المفروضة على السفر إلى البلدين، ولا تطلب من المسافرين عزل أنفسهم عند العودة إلى ديارهم.

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