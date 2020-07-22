» تهز البحيرة.. يذبح زوجته العشرينية والسبب صادم

22 يوليه 2020 - 08:14 م

أقدم زوج من مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على ذبح زوجته عبر تسديد طعنات في الرقبة والبطن؛ لشكه في سلوكها، الأمر الذي اهتزت له المدينة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بالحادث في مركز أبو حمص بالبحيرة، وبالفحص تبين قيام ”م ش م“ (29 عاما)، عامل ومقيم مركز أبو حمص بقتل زوجته ”ر ر م“ (28 عاما) وعثر عليها غارقة في دمائها بجرح قطعي في الرقبة.

وكشفت التحقيقات، تسديد الجاني طعنات قاتلة لزوجته بالرقبة والبطن، بواسطة سلاح أبيض وقيامه بإبلاغ مركز الشرطة معترفا بجريمته.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الزوج وإحالته للنيابة؛ لمباشرة التحقيق في الجريمة