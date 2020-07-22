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مقتل 7 مسلحين في غارة جوية بالصومال

عرب وعالم

غارة
غارة

الطيب حسين

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قتل 7 مسلحين في الصومال، جراء غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في بلدة شرقي البلاد.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، "أفريكوم"، الأربعاء، في بيان، أن "الغارة وقعت لحظة هجوم عناصر (لم تحددهم) من تنظيم داعش على نقطة أمنية تابعة للقوات الصومالية في بلدة تميرشي".

وأسفرت الغارة عن مقتل 7 من مقاتلي "داعش"، دون خسائر في صفوف المدنيين، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي من السلطات الصومالية حول ما أورده بيان "أفريكوم".

وفرع تنظيم "داعش" في البلاد تأسس عام 2015، واتخذ من جبال "غلغلا" بولاية "بونتلاند" (شمال شرق) مخابئ استراتيجية ونقاطًا لانطلاق هجماته. 


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