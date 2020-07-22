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ضبط رجل يمارس الفعل الفاضح داخل قطار

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تنطق محكمة أسترالية في 14 أغسطس بالحكم ضد رجل ضبط وهو يعاشر امرأة، نظرًا لأنه كان خاضعًا لعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في وقت الحادث.

ومثل جوزيف بول دارسي أمام المحكمة مع تريسي هوب هارتلي بعد القبض عليه متلبسًا بممارسة الجماع والجنس الفموي داخل قطار متجه إلى ماندورا جنوب بيرث في مايو الماضي. 

وقال الرجل بعد ضبطه للشرطة، إنه كان "عليه فعل ذلك". واستمعت المحكمة إلى أنه أصبح عدوانيًا عندما تمت مواجهته وهدد بضرب الضابطين.

وأخبر القاضي فيفيان إدواردز الزوجين بأن "حقائق هذه المسألة مثيرة للاشمئزاز على أقل تقدير"، حسبما ذكرت صحيفة (Mundurah Mail).

وقال المدعي جاري جيلام، المدعي العام بهيئة النقل العام للمحكمة إن الحادث وقع في قطار بعد مغادرته محطة وارنبرو حوالي الساعة 8 مساء.

وأضاف أن الزوجين انخرطا في "اللسان" و"الجماع الجنسي" قبل أن يتحدث إليهما ضباط هيئة النقل العام. واتُهم كلاهما بمحاولة إعاقة ضابط أمن أثناء ممارسة عمله، والسلوك الفوضوي في الأماكن العامة.

كما اتهم دارسي بالسلوك غير المنضبط في مركز شرطة. ومن المقرر أن يحكم عليه في وقت لاحق حيث كان خاضعًا لعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في وقت الحادث.

تم حبس دارسي وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 14 أغسطس. وتم تغريم شريكته 1800 دولار.

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