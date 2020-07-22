مجلس الوزراء يعلق على إقامة صلاة العيد في زمن كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صلاة عيد الأضحى ستتم بنفس الآلية المتبعة في صلاة عيد الفطر بنقل الصلاة والتكبيرات من أحد المساجد الكبيرة، إن وزارة الأوقاف تعمل على قواعد وآليات عودة صلاة الجمعة، والوزارة تدرس العودة التدريجية للجمعة وستعرض المقترح على الاجتماع المقبل للجنة الأزمات.





علق نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، وقال إن هناك 1200 تاجر مشارك فى مبادرة الرئيس السيسي، وأن تكلفة المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع ستكون موجودة فى المنافذ ما عدا السيارات.









وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، ، أن المنافذ سيكون بها ملابس وأدوات كهربائية، ومنتجات خشبية، وسيراميك وكل شئ.







ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن اجتماع اليوم كان يبحث القرار الذى تم اتخاذه فى 27 -6 وهو الفتح التدريجي، موضحًا أن الجميع يلاحظ أن هناك انخفاضا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.