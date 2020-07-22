سر القوى الخارقة للخفافيش.. ولماذا تنجو من الفيروسات

22 يوليه 2020 - 09:22 م



اكتشف علماء من معهد ماكس بلانك للغويات النفسية، أسرار القوى الخارقة التي يتمتع بها الخفافيش، من خلال رسم خرائط الحمض النووي الكامل الخاص بها.



وتقول صحيفة "ديلي ميرور"، إن الاختراق يوفر أملاً في توافر عقاقير السرطان الجديدة، والعلاجات المضادة للشيخوخة، وحتى علاج لـ (كوفيد – 19) الناجم عن فيروس كورونا المستجد.



كما أنه يسلط الضوء على قدراتها المذهلة، بما في ذلك طول العمر، وتحديد الموقع الجغرافي، والإدراك الحسي، والحصانة الاستثنائية من العدوى.



وكشف الفريق العلمي النقاب عن جينومات ستة أنواع من الخفافيش بما في ذلك ذيل الحصان الأكبر، والذي يشتبه في كونه المصدر الأصلي لفيروس كورونا.



والنظرية الأكثر شيوعًا هي أن الفيروس انتقل إلى حيوان بري، ربما بانجولين، عن طريق الروث، ثم إلى البشر.



وقالت الدكتورة سونيا فيرنس من معهد ماكس بلانك للغويات النفسية في نيميجن بهولندا: "يمثل العمل موردًا غنيًا لفهم الأساس الجينومي لتكيفات الخفافيش بشكل أفضل، وقد يكون له أيضًا آثار على صحة الإنسان والمرض.



وأضافت: "على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الجينومات في دراسات حول كيفية تحمل الخفافيش لعدوى الفيروسات التاجية، والتي قد تؤدي في المستقبل إلى أساليب لزيادة بقاء الإنسان على قيد الحياة لأمراض مثل (كوفيد – 19)".



وأشارت الدكتورة فيرنس إلى أن التسلسل أكثر دقة بعشر مرات من أي منشور تم نشره حتى الآن.



وتشمل الجينات التي تمكن الحيوان من الطيران، واستخدام الصوت للتنقل في الظلام، والتحمل والبقاء على قيد الحياة من الفيروسات القاتلة، ومقاومة الشيخوخة والسرطان.



وقالت البروفيسور المشارك، ليليانا دافالوس، عالمة الأحياء التطورية في جامعة ستوني بروك في نيويورك: "نجد المزيد والمزيد من الازدواجية والخسائر الجينية كعمليات مهمة في تطور الميزات والوظائف الجديدة عبر شجرة الحياة".



وتابعت: "لكن تحديد متى تتكرر الجينات أمر صعب إذا كان الجينوم غير مكتمل، ومن الصعب معرفة ما إذا كانت الجينات قد فقدت".



واستطردت: "بجودة عالية للغاية، لا تترك جينومات الخفافيش الجديدة أي شك حول التغيرات في عائلات الجينات المهمة التي لا يمكن اكتشافها بخلاف ذلك مع الجينومات الأقل جودة".



وتشمل أيضًا تلك الموجودة في خفاش الفاكهة المصري، الخفاش الشاحب ذو الأنف الرملي، الخفاش الأكبر ذو أذنين الفأر، وبيستريل كوهل، والخفاش المخملي الخالي من الذيل.



وتعد الدراسة المنشورة في مجلة (Nature) جزءًا من مشروع (Bat1K) العالمي، وتلقي ضوءًا جديدًا على أصولها التطورية.



يمكن أن تساعد التغييرات الجينية الفريدة للخفافيش في منع أسوأ نتائج الأمراض الفيروسية في الثدييات الأخرى، بما في ذلك البشر.



وتسلط الدراسة، الضوء على الآليات الجزيئية التي ربما ساهمت في الحصانة الاستثنائية للخفافيش.



وقالت الدكتور فيرنس: "علاوة على ذلك، تكامل الجينوم من الفيروسات المتنوعة يكشف التسامح التاريخي للخفافيش مع العدوى الفيروسية".



وقارن الفريق بين جينومات الخفافيش مقابل 42 من الثدييات الأخرى لمعالجة السؤال الذي لم يتم حله عن مكان وجود الخفافيش داخل شجرة الحياة في الثدييات.



ووجد الباحثون أن الخفافيش ترتبط على الأرجح ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الحيوانات تسمى (Fereuungulata)، وهي حيوانات آكلة اللحوم مثل الكلاب والقطط والأختام، بالإضافة إلى البنجولين والحيتان والثدييات ذات الحوافر مثل الأبقار والخيول والأغنام.



وبحث فريق الباحثين بشكل منهجي عن التباين الجيني بين الخفافيش والثدييات الأخرى. وحدد مناطق الجينوم التي تطورت بشكل مختلف في الخفافيش وفقدان وكسب الجينات التي قد تدفع الصفات الفريدة للخفافيش.



وقالت البروفيسور دافالوس: "بفضل سلسلة من التحليلات الإحصائية المعقدة، بدأنا في الكشف عن الجينات الكامنة وراء" القوى العظمى "للخفافيش، بما في ذلك قدراتها الواضحة على تحمل الفيروسات التاجية والتغلب عليها".





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