» خبير: ملء سد النهضة محاولة من إثيوبيا لامتصاص الانشقاق الداخلي

22 يوليه 2020 - 09:24 م

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن الاتحاد الإفريقي إذا لم يحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة سيتجه الأمر إلى مجلس الأمن الذي منح مهلة شهر لحل أزمة السد.



وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن سد النهضة، مخصص لتوليد الكهرباء، وليس لتخزين المياه على الإطلاق، وإثيوبيا لن تنفرد وحدها بالمياه، وستكون هناك مجموعة لإدارة هذه الأزمة وحلها.



واختتم أستاذ القانون الدولي، أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة مخالفة للقانون الدولي، وما فعلته محاولة منها لامتصاص الانشقاق الذي تعيشه حاليًا داخل البلاد ولكن ذلك ليس على حساب مصر.

