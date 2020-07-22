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الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: ترامب يوقع عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

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أحمد موسى: ترامب يوقع عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

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أحمد موسى: إثيوبيا تنسف الاتفاقيات الدولية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس حجب المساعدات عن إثيوبيا؛ بسبب سد النهضة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن أزمة سد النهضة ، بشكل يرضي جميع الأطراف.

وأكمل حديثه، أن أمريكا قالت إنها أنجزت الكثير في ملف سد النهضة خلال 9 أشهر، على عكس ما حدث على مدار 9 سنوات ماضية، موضحًا أن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدمًا في خفض المساعدات عن إثيوبيا؛ إذا وصلت الأمور لطريق مسدود مع إثيوبيا.

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