الشرطة تبحث عن فتاة نشرت صورًا صادمة على «فيس بوك»



تبحث السلطات في كمبوديا عن فتاة بعد أن نشرت صورًا "استفزازية" على موقع "فيس بوك" خلال الأسابيع الماضية.



وقالت سار ثيت، المتحدثة باسم شرطة بلدية بنوم بنه، إن الضباط لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مكان الفتاة التي تم تحديدها مؤقتًا باسم ساران ناريتا، والتي انتهكت الآداب العامة من خلال الصور ومقاطع الفيديو شبه العارية.



وشوهدت الفتاة وهي تقضم شفتها السفلية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة الزرقاء 70 ألف مرة على "فيس بوك" في ثلاثة أيام فقط.



بعد أن تم نشر العديد من صورها على نطاق واسع، اتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الكمبوديون، ناريتا بالإساءة إلى تقليد الخمير والنساء الكمبوديات.



وقالت صحيفة "خمير تايمز" المحلية "إن شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية تستفسر حاليًا عن مكان وجودها لأنها انتهكت القانون".



وقال نائب رئيس الشرطة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الرائد لونج سوفينج، إن الفتاة متهمة بـ "المواد الإباحية والتعرض غير اللائق"، بموجب المادة 249 من القانون الجنائي والمادتين 38 و 39 من قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.



وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه ما بين 30 يومًا وسنة واحدة في السجن.



