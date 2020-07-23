مشاري راشد: بن باز طلب بتمزيق كتب سيد قطب " ضايع في التفسير"

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سيد قطب

مشارى راشد

بن باز

أعاد المنشد والقاريء الكويتي مشاري راشد مقطع فيديو لمفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز، يتحدث فيه عن أفكار سيد قطب، وتفسيره للقرآن الكريم.

وكتب مشاري راشد قائلا :" ابن باز رحمه الله يحذر المسلمين : كتب سيد قطب ينبغي أن تمزق .. وهو مسكين ضايع بالتفسير".

كما نقل عن المحدث ناصر الدين الألباني حر مة التحزب قائلا :" الألباني : لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا، والمناهج والأساليب ثانيا، ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا في أكثر من آية في القرآن الكريم  "ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم".

وكان مشاري راشد قد هاجم سيد قطب في تدوينات سابقة، حيث نشر له مقطع فيديو وعلق عليه قائلا :" " سيد قطب رأس من رؤوس الإخوان وعراب التكفير والإرهاب في هذا العصر يقول في تسجي لنادر بصوته : "إن الطريق .. مفروشة بالأشلاء والجماجم".

كما نشر أيضا مشاري راشد مقطع فيديو آخر للراحل محمد قطب الشقيق الأصغر لسيد قطب، حيث علق قائلا على مقطع الفيديو :"   وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبُدونِ"،  قال علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة قال القرطبي : إلا ليوحدون.. ويأتي محمد قطب صاحب كتاب: جاهلية القرن العشرين أخو سيد قطب الذي كفر المجتمعات ووصفها أيضاً بالجاهلية ! ليقول خلقنا الله لمهمة وهي "الخلافة".


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