» وصلة رقص لعروسين ليلة الزفاف بطريق عام.. نهاية صادمة

23 يوليه 2020 - 09:54 ص

من وسط أجواء الفرحة، انتهت ليلة عروسين في حفل زفافهما إلى الزج بهما في السجن، بسبب رقصة على طريق عام.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية فإن العروسين قاما بالرقص على أوتستراد موسكو الدائري، حيث قامت الشرطة الروسية باعتقالهما، بسبب توقف حركة المرور.

وأضافت أنه تبين في وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي.

كما تم تغريم العريس 20 ألف روبل أي ما يعادل 280 دولارا، بالإضافة إلى قضاء العروسين ليلة زفافهما الأولى في غرفتي مختلفتين داخل السجن.

ووجهت للمخالفين تهمة إيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة.



