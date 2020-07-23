  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:22 ص
Advertisements
بحث متقدم
عبد الناصر والإخوان

في ذكرى ثورة يوليو.. أول صدام لمرشد الإخوان مع " عبد الناصر"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. السيسي يلقي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

تحرش (تعبيرية)

التحرش بابنة إعلامي شهير.. ووالدها يروي التفاصيل

ارشيف

لقطة طريفة لصلاح بسبب ميدالية "البريميرليج"

مشاري راشد

مشاري راشد: بن باز طلب بتمزيق كتب سيد قطب " ضايع في التفسير"

المايوه الشرعي

"مسئول": لن نسمح بالنزول لحمام السباحة إلا بالمايوه

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

أسعار الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

وصلة رقص لعروسين ليلة الزفاف بطريق عام.. نهاية صادمة

الصفحة الأخيرة

أوتستراد موسكو الدائري
أوتستراد موسكو الدائري

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب الشرعي بعد وصلة رقص جريئة

#

شاهد.. شمس الكويتية في وصلة رقص جريئة داخل طائرة خاصة

#

شمس الكويتية في وصلة رقص ساخنة:إهداء للإمارات

#

تهز السعودية.. متزوج وأب لطفلين " نهاية صادمة"

الشرطة

رقص

زفاف

العروسين

أوتستراد موسكو الدائري

من وسط أجواء الفرحة، انتهت ليلة عروسين في حفل زفافهما إلى الزج بهما في السجن، بسبب رقصة على طريق عام.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية  فإن العروسين قاما بالرقص على أوتستراد موسكو الدائري، حيث قامت الشرطة الروسية باعتقالهما، بسبب  توقف حركة المرور.

وأضافت أنه تبين في وقت لاحق أن أصدقاء وأقرباء العروسين تسببوا بازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي.

 كما تم تغريم العريس 20 ألف روبل أي ما يعادل 280 دولارا، بالإضافة إلى قضاء العروسين ليلة زفافهما الأولى في غرفتي مختلفتين داخل السجن.

ووجهت للمخالفين تهمة إيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ
» السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا
» وفاة العميد "الحسينى" أحد الضباط الأحرار
» ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد مثل هؤلاء
» الوزراء: ده أمر مفروغ منه وجديد علي مصر
» هل يجوز شراء الأضحية "أون لاين"؟.. الإفتاء ترد
» تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي
» وصلة رقص لعروسين ليلة الزفاف بطريق عام.. نهاية صادمة
» سر الجملة التي قالها الغندور على الهواء فأغضبت مرتضى وجعلته يهدده
» فنان يحصل على ملايين الدولارات مقابل إظهار زوجته بهذا المظهر المهين
» بيان مفاجيء من تامر حسني بشأن كلب زوجته: الكلب الكبير كان عايز يقتله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية