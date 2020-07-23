» تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

محمد عبد الحارس
كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تفاصيل جديدة بشأن تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز مالياً لصالح نادي الزمالك وإيقافه.
وأضاف "العطار" خلال تصريحات صحفية له:" تغريم شناوى بيراميدز إقرار إيقافه لحين سداد المبلغ الصادر من لجنة شئون اللاعبين وتعتبر أولى الدرجات بالنسبة للحارس الدولى ونادى الزمالك".
وتابع: "يحق للحارس الطعن على قرار تغريمه ماليا وإيقافه أمام لجنة التظلمات وفقا للسبل والقنوات الشرعية المعمول بها داخل اتحاد الكرة".
وكانت لجنة شئون اللاعبين قررت تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بمبلغ 8 ملايين جنيه، لصالح نادي الزمالك، بعما تقدم الأخير بشكوى بحصول اللاعب على مقدم تعاقد قبل توقيعه لنادي بيراميدز ولم يرد المبلغ.
ظهر12:06 م
فجر
03:34
شروق
05:11
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
19:01
عشاء
20:31