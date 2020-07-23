  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:22 ص
Advertisements
بحث متقدم
عبد الناصر والإخوان

في ذكرى ثورة يوليو.. أول صدام لمرشد الإخوان مع " عبد الناصر"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. السيسي يلقي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

تحرش (تعبيرية)

التحرش بابنة إعلامي شهير.. ووالدها يروي التفاصيل

ارشيف

لقطة طريفة لصلاح بسبب ميدالية "البريميرليج"

مشاري راشد

مشاري راشد: بن باز طلب بتمزيق كتب سيد قطب " ضايع في التفسير"

المايوه الشرعي

"مسئول": لن نسمح بالنزول لحمام السباحة إلا بالمايوه

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

أسعار الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

الرياضة

أحمد الشناوى
أحمد الشناوى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

رأي مفاجيء من الشناوي في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

#

أنغام تضغط على أحمد إبراهيم بهذا الأمر لكي يطلقها

#

التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن دخول الشيشة لمدرسة في 6 أكتوبر

#

تعليق غير متوقع من "آبي أحمد" بشأن الانتهاء من سد النهضة

بطولات

مواعيد

الزمالك

إيقاف

حارس

كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تفاصيل جديدة بشأن تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز مالياً لصالح نادي الزمالك وإيقافه.

وأضاف "العطار" خلال تصريحات صحفية له:" تغريم شناوى بيراميدز إقرار إيقافه لحين سداد المبلغ الصادر من لجنة شئون اللاعبين وتعتبر أولى الدرجات بالنسبة للحارس الدولى ونادى الزمالك".

وتابع: "يحق للحارس الطعن على قرار تغريمه ماليا وإيقافه أمام لجنة التظلمات وفقا للسبل والقنوات الشرعية المعمول بها داخل اتحاد الكرة".

وكانت لجنة شئون اللاعبين قررت تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بمبلغ 8 ملايين جنيه، لصالح نادي الزمالك، بعما تقدم الأخير بشكوى بحصول اللاعب على مقدم تعاقد قبل توقيعه لنادي بيراميدز ولم يرد المبلغ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ
» السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا
» وفاة العميد "الحسينى" أحد الضباط الأحرار
» ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد مثل هؤلاء
» الوزراء: ده أمر مفروغ منه وجديد علي مصر
» هل يجوز شراء الأضحية "أون لاين"؟.. الإفتاء ترد
» تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي
» وصلة رقص لعروسين ليلة الزفاف بطريق عام.. نهاية صادمة
» سر الجملة التي قالها الغندور على الهواء فأغضبت مرتضى وجعلته يهدده
» فنان يحصل على ملايين الدولارات مقابل إظهار زوجته بهذا المظهر المهين
» بيان مفاجيء من تامر حسني بشأن كلب زوجته: الكلب الكبير كان عايز يقتله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية