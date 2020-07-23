  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:22 ص
Advertisements
بحث متقدم
عبد الناصر والإخوان

في ذكرى ثورة يوليو.. أول صدام لمرشد الإخوان مع " عبد الناصر"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. السيسي يلقي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

تحرش (تعبيرية)

التحرش بابنة إعلامي شهير.. ووالدها يروي التفاصيل

ارشيف

لقطة طريفة لصلاح بسبب ميدالية "البريميرليج"

مشاري راشد

مشاري راشد: بن باز طلب بتمزيق كتب سيد قطب " ضايع في التفسير"

المايوه الشرعي

"مسئول": لن نسمح بالنزول لحمام السباحة إلا بالمايوه

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

أسعار الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

هل يجوز شراء الأضحية "أون لاين"؟.. الإفتاء ترد

دين ودنيا

7 طرائف بمظاهر ذبح الأضحية
7 طرائف بمظاهر ذبح الأضحية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها؟.. الإفتاء ترد

#

هل يجوز تلاوة القرآن في المواصلات العامة.. الإفتاء توضح

#

هل ارتكاب الذنوب والمعاصي يفسد الصوم.. الإفتاء ترد

#

"هل تجوز صلاتي تى شيرت وبنطلون".. الإفتاء ترد

الإفتاء

اون لاين

شراء الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء الأضحية “أون لاين” جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إلَّا ما ورد الشرع بتحريمه، وما دام أَنَّ الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مُقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن المقصود بالشراء “أون لاين” online هو الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمد على عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه.


وأضافت أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.


وأشارت الدار إلى أنه إذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَمَّى “خيار فوات الوصف”، وهو حقُّ الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطهُ العاقدُ في المعقود عليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ
» السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا
» وفاة العميد "الحسينى" أحد الضباط الأحرار
» ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد مثل هؤلاء
» الوزراء: ده أمر مفروغ منه وجديد علي مصر
» هل يجوز شراء الأضحية "أون لاين"؟.. الإفتاء ترد
» تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي
» وصلة رقص لعروسين ليلة الزفاف بطريق عام.. نهاية صادمة
» سر الجملة التي قالها الغندور على الهواء فأغضبت مرتضى وجعلته يهدده
» فنان يحصل على ملايين الدولارات مقابل إظهار زوجته بهذا المظهر المهين
» بيان مفاجيء من تامر حسني بشأن كلب زوجته: الكلب الكبير كان عايز يقتله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية