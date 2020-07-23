» الوزراء: ده أمر مفروغ منه وجديد علي مصر

23 يوليه 2020 - 10:14 ص



أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استمرار المواصلات العامة في عملها خلال أيام عيد الأضحي ولن يتم إيقافها مثلما حدث خلال عيد الفطر.



وأكد "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر " المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحدائق العامة المجانية ستستمر في الإغلاق خلال أيام عيد الأضحي وبعدها بسبب أزمة فيروس "كورونا" ،موضحا أنه سيتم السماح لحديقة الحيوان بالعمل خلال عيد الأضحى بنسبة 50% بحد أقصى 3 آلاف تذكرة في اليوم.



وأوضح "سعد"، أنه تم تحديد مواعيد لإغلاق المحال والمقاهي عقب انتهاء أزمة فيروس "كورونا"، معقبا: "ده أمر مفروغ منه، هيكون فيه مواعيد وده أمر جديد على مصر".

