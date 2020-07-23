لقطة طريفة لصلاح بسبب ميدالية "البريميرليج"

محمد عبد الحارس
ظهر محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، في لقطة طريفة خلال تتويجهم بكأس الدوري الإنجليزي، بعدما طلب مراسل قناة "بي إن سبورت" منه أن يُلقي نظره على الميدالية التي تسلمها ليداعبه صلاح قائلاً:"ياعم شوفها" وسط ضحكات متبادلة بينهما.
ليفربول تسلّم بعد انتهاء مباراته مع تشليسي مساء يوم أمس الأربعاء كأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاماً.
#الدوري_الإنكليزي ??????????????— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 22, 2020
صلاح دم المصريين ???? الخفيف... وميدالية تكاد تكون الأغلى في تاريخه ??????#beINPL pic.twitter.com/kp3DmrcgBu
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