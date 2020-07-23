لقطة طريفة لصلاح بسبب ميدالية "البريميرليج"

23 يوليه 2020 - 10:18 ص

ظهر محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، في لقطة طريفة خلال تتويجهم بكأس الدوري الإنجليزي، بعدما طلب مراسل قناة "بي إن سبورت" منه أن يُلقي نظره على الميدالية التي تسلمها ليداعبه صلاح قائلاً:"ياعم شوفها" وسط ضحكات متبادلة بينهما.

ليفربول تسلّم بعد انتهاء مباراته مع تشليسي مساء يوم أمس الأربعاء كأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاماً.



