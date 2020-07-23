  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:22 ص
Advertisements
بحث متقدم
عبد الناصر والإخوان

في ذكرى ثورة يوليو.. أول صدام لمرشد الإخوان مع " عبد الناصر"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل.. السيسي يلقي كلمة للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

مستشار بن زايد: أزمة الخليج طالت أكثر مما ينبغي وهذا هو الحل

تحرش (تعبيرية)

التحرش بابنة إعلامي شهير.. ووالدها يروي التفاصيل

ارشيف

لقطة طريفة لصلاح بسبب ميدالية "البريميرليج"

مشاري راشد

مشاري راشد: بن باز طلب بتمزيق كتب سيد قطب " ضايع في التفسير"

المايوه الشرعي

"مسئول": لن نسمح بالنزول لحمام السباحة إلا بالمايوه

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

كشف سر عن " مديحة كامل" بعد 30 عاما

أسعار الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

وفاة العميد "الحسينى" أحد الضباط الأحرار

قضايا وحوادث

ارشيف
ارشيف

متابعات - محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب

#

"الداخلية" تكشف حقيقة وفاة ضابط بفيروس كورونا

#

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

#

وفاة محمود الهنداوي أحد أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب متأثرا بكورونا

وفاة

ثورة يوليو

قليوبية

ضباط احرار

توفى مساء أمس العميد الحسيني أبو عرب، أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952، ويعتبر أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثرى غدًا في ذكرى الثورة التي شارك فيها قبل 68 عامًا.

وأعلنت أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام أمام المعهد الديني بأجهور الكبرى بطوخ بمحافظة القليوبية، صباح اليوم والدفن بمقابر العائلة بأبو عرب بأجهور الكبرى، والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقرى المجاورة على فراق الفقيد، بعدما ترك إرثه طوعًا وتفرغ للعمل الخيري وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهري لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالي قريته أجهور الكبرى، كما تبرع بمبنى من 5 أدوار ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالى البلدة وهو التبرع الذي لم يجر استغلاله حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ
» السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا
» وفاة العميد "الحسينى" أحد الضباط الأحرار
» ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد مثل هؤلاء
» الوزراء: ده أمر مفروغ منه وجديد علي مصر
» هل يجوز شراء الأضحية "أون لاين"؟.. الإفتاء ترد
» تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي
» وصلة رقص لعروسين ليلة الزفاف بطريق عام.. نهاية صادمة
» سر الجملة التي قالها الغندور على الهواء فأغضبت مرتضى وجعلته يهدده
» فنان يحصل على ملايين الدولارات مقابل إظهار زوجته بهذا المظهر المهين
» بيان مفاجيء من تامر حسني بشأن كلب زوجته: الكلب الكبير كان عايز يقتله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية