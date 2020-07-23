» وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ

23 يوليه 2020 - 10:43 ص

توفي المطرب البحريني سلمان زيمان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما، وفق صحيفة ”أخبار الخليج“ المحلية.





ولم يتم الكشف عن سبب وفاة الفنان البحريني لحد اللحظة.





ويعتبر الفنان سلمان دعيج خليفة بن زيمان أحد أبرز نجوم الأغنية البحرينية، ولد في 14 أغسطس 1954 في حي المحرق في البحرين، وتلقى تعليمه الثانوي في مدارسها، ثم دخل مدرسة المنامة الصناعية وتخصص فيها آلات وبرادة (مخرطة)، وتخرج عام 1973، ثم عمل عاما كرسام صناعي في وزارة الأشغال.









وفي عام 1974م توجه إلى بغداد لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة التكنولوجيا، ثم عاد بعد تخرجه إلى البحرين، واشتغل في بناء وإصلاح السفن مدة 7 سنوات.







