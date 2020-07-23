عاجل.. قطر : مستعدون لحل الأزمة الخليجية

23 يوليه 2020 - 11:54 ص

في تطورات جديدة في قضية الأزمة الخليجية التي بدأت منذ 2017، وحتى الآن، جددت دولة قطر، اليوم الخميس، تمسكها بحل الأزمة الخليجية بالسبل السلمية والدبلوماسية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية قنا فإن دولة قطر تجدد التمسّك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط.

وأضافت أن الحصار الذي تواجهه منذ 3 سنوات حصارا جائرا وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بحسب الوكالة القطرية للأنباء.

وكانت كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة ومملكة البحرين قد أعلنت في 5 من يونيو 2017 قطع علاقاتها مع الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب والتدخّل بالشؤون الداخلية للدول، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الكويت هي الوسيط الذي يعتد به لحل أزمة قطر، لكن الوساطة الكويتية معطلة حاليا بسبب انشغال الكويت بملفات داخلية عويصة".

وطالب عبد الخالق بتجديد الاقتراح بتشكيل لجنة شعبية خليجية من رؤوساء المجالس التشريعية برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون للمساهمة في إنهاء هذا الخلاف الذي طال بأكثر مما ينبغي.

وأوضح أن هذا الأسبوع اجتمع روؤساء المجالس التشريعية الخليجية برئاسة إماراتية، منوها أن مجلس التعاون متعثر وتراجع خطوة كبيرة إلى الوراء لكن التعاون الخليجي حي لا يموت.

وأشار عبد الخالق إلى أنه اقترح تشكيل لجنة شعبية من روؤساء المجالس التشريعية الخليجية برئاسة معالي صقر غباش تكون مهمتها المساعدة على طي صفحة الخلاف الخليجي.