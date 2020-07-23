السيسي: هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر من قبل

23 يوليه 2020 - 12:18 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث وإن التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصًا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب.



وأضاف السيسي في كلمة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" أنه ينبغي أن يدرك الجميع أن كل ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد .



وتابع: "عقيدة مصر الراسخة المبنية على احترام الآخر والساعية لبذل كل الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، ولكنها في الوقت ذاته، قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية".

