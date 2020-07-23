  • الخميس 23 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:50 م
Advertisements
بحث متقدم
الكاف

"كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

أمير الكويت

شاهد.. لحظة نقل أمير الكويت إلى طائرته لاستكمال ر حلة العلاج

فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

خالد أبو بكر

عمرو عبد الحميد: ادناهم على دماغهم وبوظنا الحفلة

مرتضى منصور

مرتضى منصور: ما حدث معي "مهزلة"

السيسي

السيسي: هذا الجيل يواجه تحديات لم تمر بها مصر من قبل

نبيل معلول

نبيل معلول: محمد صلاح أفصل لاعب في تاريخ العرب

عاجل.. قطر : مستعدون لحل الأزمة الخليجية

عاجل.. قطر : مستعدون لحل الأزمة الخليجية

دولة خليجية: صلاة العيد في المنازل

دولة خليجية: صلاة العيد في المنازل

بسمة وهبة

بسمة وهبة :دا تلاعب بينا و بالشعب

مرتضى منصور: ما حدث معي "مهزلة"

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور :"ما يحدث بالجبلاية "تهريج"

#

رسالة من مرتضى منصور لوزير الشباب.. ما علاقة تركى آل الشيخ

#

مرتضى منصور لـ "الخطيب": «عيب ما يصحش كدا»

#

مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه سيعقد اجتماعًا مهما مع مسئولي إعلام المصريين المسئولة عن إدارة قناة النادي غدا الجمعة واصفاً ما حدث معه بالمهزلة.

وأضاف "منصور" خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ما حدث اليوم معي من إعلام المصريين في قناة الزمالك مهزلة ومسخرة".

وواصل: "هناك اجتماع مهم يوم الجمعة الساعة 4 مع مسئولي إعلام المصريين بسبب المهزلة التي ارتكبوها معي في القناة".

واختتم مرتضى: "هذه القناة اسمها قناة نادي الزمالك وليست قناة مخطوفة من أحد، والشخص الذي يسمعني الآن هو الذي يفهم ويعرف جيداً ماذا حدث".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولتان عربيتان في صدارة أكبر بؤر كورونا
» تفاصيل تعدي مواطن على منزل أحمد عرابي بالشرقية
» السيسي: ثورة يوليو استلهام العبرة من ماضينا لحاضرنا
» لم تغسل شعرها منذ 64 عاما.. لن تتخيل السبب
» وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ
» السيسى: ثورة 23 يوليو من أبرز محطات عزتنا
» وفاة العميد "الحسينى" أحد الضباط الأحرار
» ترامب: بايدن لا يتمتع بذكاء حاد مثل هؤلاء
» الوزراء: ده أمر مفروغ منه وجديد علي مصر
» هل يجوز شراء الأضحية "أون لاين"؟.. الإفتاء ترد
» تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية