مرتضى منصور: ما حدث معي "مهزلة"

23 يوليه 2020 - 12:19 م

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه سيعقد اجتماعًا مهما مع مسئولي إعلام المصريين المسئولة عن إدارة قناة النادي غدا الجمعة واصفاً ما حدث معه بالمهزلة.

وأضاف "منصور" خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ما حدث اليوم معي من إعلام المصريين في قناة الزمالك مهزلة ومسخرة".

وواصل: "هناك اجتماع مهم يوم الجمعة الساعة 4 مع مسئولي إعلام المصريين بسبب المهزلة التي ارتكبوها معي في القناة".

واختتم مرتضى: "هذه القناة اسمها قناة نادي الزمالك وليست قناة مخطوفة من أحد، والشخص الذي يسمعني الآن هو الذي يفهم ويعرف جيداً ماذا حدث".