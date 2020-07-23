الإصلاح الزراعي: ثورة يوليو نهاية العنصرية في مصر

23 يوليه 2020 - 01:09 م



هنأ الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو، قائلاً: "ثورة مجيدة كان لها مكتسبات من أهمها القضاء على الرأس مالية والإقطاع".



وأضاف "الفولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الخميس، أنه عقب شهرين من ثورة 23 يوليو وبالتحديد في شهر سبتمبر صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي يعد أحد مكتسبات الثورة وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين وجعلته مالكا لأرض بعدما كان مستأجرًا و نهاية للعنصرية.



وتابع: "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت تشرف على إدارة هذه الأراضي، إلى جانب توفير الأسمدة ومدخلات الانتاج للفلاحين كي ينتجوا، لافتًا إلى أنه جرى تقسيط ثمن الأراضي لمدة 40 سنة حتى يستطيع الفلاح دفعها.

