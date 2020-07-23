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"كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

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"كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

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التنظيم

اتحاد

المصرى

المغرب،

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أنه لن يتم قبول الاحتجاج الذي تم تقديمه من جانب اتحاد الكرة المصري مؤخرًا، على نظام الكونفدرالية الأفريقية وإقامة المباراة النهائية فى المغرب رغم وجود فريقين مغربيين فى قبل النهائى وهما نهضة بركان وحسنية أغادير وتأكد وجود أحدهما فى المباراة النهائية.

وأوضح المصدر أن "كاف"، قرر إسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب قبل أن تتضح الصورة بشأن الدور قبل النهائى ووصول نهضة بركان وحسنية أغادير، مشيرًا إلى أن "كاف" أرسل منذ عدة أشهر خطابات لجميع الاتحادات الأهلية فى أفريقيا يطلب منها تقديم طلب استضافة نهائى دورى الأبطال أو الكونفدرالية ولكن لم تقدم مصر طلبًا رسميًا، وقرر "كاف" وقتها إسناد نهائي دوري الأبطال إلى الكاميرون قبل الاعتذار، بينما أسند للمغرب نهائى الكونفدرالية لذا لن يتم قبول الاحتجاج المصرى ولن يتم نقل نهائى الكونفدرالية لبلد محايد.


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