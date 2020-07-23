فضيحة بدولة عربية.. موتى ومفقودون صوتوا في انتخابات تشريعية

23 يوليه 2020 - 01:22 م

قدم مرشحون مستقلون للانتخابات البرلمانية عن محافظة درعا السورية، عريضة إلى رئيس النظام بشار الأسد، اعترضوا فيها على نتائج الانتخابات البرلمانية، بسبب مخالفات قالوا إن بينها مشاركة قتلى ومفقودين ومهجّرين في التصويت البرلماني.

وسجل المعترضون الانتهاكات التي حصلت في التصويت جنوب البلاد، مؤكدين أن القائمين على الانتخابات من رؤساء اللجان الانتخابية والمندوبين على صناديق الاقتراع، قد تلقوا رشاوى مالية مقابل تزوير النتائج.

وبحسب العربية. نت فإن الاعتراضات تشير إلى أن تدخلا أمنيا حدث بشكل غير مباشر أدى إلى توجيه العملية الانتخابية.

كما أن مواليين للنظام كانوا من أبرز الوجوه التي انتقدت تلك الانتخابات، بينهم رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الذي أرجع خسارته المفاجئة إلى تحالف ما أسماهم الفاسدين، وأمراء الحرب، ودواعش الداخل.

وقد جاءت تلك الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي في وقت تشهد فيه سوريا منذ نحو 10 سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة السورية.