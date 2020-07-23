» صوّرها داخل الحمام.. لن تتخيل الطريقة

23 يوليه 2020 - 01:52 م

أقدم بائع آسيوي في دبي على جريمة مشينة، حيث قام بالتجسس على زميلته أثناء استخدامها الحمام من خلال كاميرا مراقبة .

وقام البائع الآسيوي بتركيب كاميرا صغيرة في ممسحة الحمام وإخفائها بين خيوطها، لتنفيذ جريمته .

وقد تمكن من التقاط مشاهد للفتاة بعد دخولها الحمام إلا أنه وقع له ما لم يكن في الحسبان، وذلك عند استخدام الفتاة الممسحة لتجفيف الأرضية حيث سقطت الكاميرا .

على الفور قامت الفتاة بتفريغ بيانات الكاميرا لتكتشف الصدمة.

كما شاهدت البائع وهو يدخل الحمام لتثبيت الكاميرا في الممسحة، حيث نسى الكاميرا في وضع التشغيل، والتي وثقت جريمته .

على الفور ، قامت الفتاة بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من القبض عليه وتوجيه تهمة هتك العرض بالإكراه.