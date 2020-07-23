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صوّرها داخل الحمام.. لن تتخيل الطريقة

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صوّرها داخل الحمام.
صوّرها داخل الحمام.

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دبي

الحمام

زميلته

بائع آسيوي

أقدم بائع آسيوي في دبي على جريمة مشينة، حيث قام بالتجسس على زميلته أثناء استخدامها الحمام من خلال كاميرا مراقبة .

وقام البائع الآسيوي بتركيب كاميرا صغيرة في ممسحة الحمام وإخفائها بين خيوطها، لتنفيذ جريمته .

وقد تمكن من التقاط مشاهد للفتاة بعد دخولها الحمام إلا أنه وقع له ما لم يكن في الحسبان، وذلك عند استخدام الفتاة الممسحة لتجفيف الأرضية حيث سقطت الكاميرا .

على الفور قامت الفتاة بتفريغ بيانات الكاميرا لتكتشف الصدمة.

كما شاهدت البائع وهو يدخل الحمام لتثبيت الكاميرا في الممسحة، حيث نسى الكاميرا في وضع التشغيل، والتي وثقت جريمته .

على الفور ، قامت الفتاة بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من القبض عليه وتوجيه تهمة هتك العرض بالإكراه.


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