عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

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عملية جراحية

استئصال المرارة

أجرى  العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عملية جراحية ناجحة ، باستئصال المرارة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية " واس"، فقد أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح .

وأضافت أنه سيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

وكان الملك سلمان قد تلقى عدة اتصالات هاتفية أمس لأجل للاطمئنان على صحته، والتي كان من آخرها اتصال رئيس الوزراء العراقي والرئيس الجيبوتي.

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية كانت قد ذكرت بيانا قبل يومين من الديوان الملكي قال فيه : إن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.


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