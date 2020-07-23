فتحي وبامبو يواصلان البرنامج التأهيلي

23 يوليه 2020 - 02:37 م

يواصل مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا فريق الزمالك تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعبان في الفترة الحالية.

وتماثل فتحي وبامبو للشفاء من فيروس كورونا الأيام الماضية قبل الانضمام للمعسكر الحالي للفريق والمقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الدفع باللاعبين بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية لتجهيزهما للمباريات المقبلة.