» الأهلى يطالب "أزارو" بالعودة للتدريبات الجماعية

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كورونا

التدريبات

أزارو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، "نتواصل مع وليد أزارو خلال الفترة الحالية لعودته إلى القاهرة، للانتظام في تدريبات الفريق بعد نهاية إعارته مع فريق الاتفاق السعودي".

وتابع: "سيتم حسم الأمور خلال الفترة المقبلة، بشأن عودته للتدريبات ومستقبله معنا خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وكان نادي الاتفاق السعودي، أعلن عودة اللاعب بشكل رسمي للنادي الأهلي، بسبب عدم الوصول إلى حل في أزمته الأخيرة، خاصة بعدما طلب عدم خصم مستحقات من عقده عقب أزمة كورونا، وكذلك طلبه لزيادة أموال للموافقة على الاستمرار.


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