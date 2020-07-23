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تنفيذ حكم الإعدام بالرصاص على قاتل الطفل "عبدالرحمن"

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الطفل عبدالرحمن
الطفل عبدالرحمن

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قتل

اليمن

الرصاص

أسدل القضاء اليمني الستار على القضية التي هزت السوشيال ميديا في الدول العربية، والتي تمثلت في مقتل الطفل اليمني عبدالرحمن أكرم عطران، برصاصة في الرأس من مواطنه عبدالله الديلمي.

وفي التفاصيل فقد نفذت السلطات اليمنية في مدينة إب، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق عبدالله الديلمي، قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران.

وأعلن تنفيذ حكم الإعدام والد الطفل الدكتور أكرم عطران، في تدوينة على فيسبوك، ترحم فيها على الجاني وابنه القتيل.

وقال في المنشور الذي نشره على حسابه :" في هذه اللحظات تم تنفيذ حكم الله تعالى وإعدام قاتل ولدي #عبدالرحمن_عطران_رسول_السلام".

وتابع :" لم ولن يعود عبدالرحمن للحياة، فإنما منحه الحكم حقه العادل في مساواة (النفس بالنفس)! ولكن نفس الحكم قد أراد الله تعالى فيه بحكمته وعدله أن يمنح نعما عظيمة لطرفين آخرين وهما:

1. القاتل نفسه حيث منحه فرصة التطهير والكفارة والنجاة من العقوبة الأكبر والأشد في الآخرة إن تاب وندم ورضي وقنع وسلم لحكم الله!

2. عامة الناس حيث جعله حياة لهم لما فيه من قوة ردع وعبرة لكل من تسول له نفسه الاستهانة بالدم الحرام!".

وتابع :" فادعو لعبدالرحمن وعبدالله بالرحمة واعتبروا يا أولي الألباب!! رحمة الله تعالى تغشاك يا عبدالرحمن، رحمة الله تعالى تغشاك يا عبدالله، #يحيا_العدل_ليحيا_الناس".

وكانت محكمة غرب إب، أصدرت في نوفمبر عام 2018 حكمها بقتل الجاني رميا بالرصاص حتى الموت، بعد شهرين من وقوع الجريمة.

يذكر أن الواقعة تعود للسابع من سبتمبر من عام 2018، حين تعرض الطفل عبدالرحمن عطران لإطلاق الرصاص الحي على رأسه من قبل الجاني ”الديلمي“؛ ليفارق الحياة بعد يومين من إصابته؛ وذلك بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم، بالخطأ، باتجاه الجاني أثناء لعبه مع أقرانه؛ ما استفز القاتل فأقدم على إطلاق النار عليه.


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