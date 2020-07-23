وليد أزارو: الآن ألعب للأهلي وليس للاتفاق السعودي

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أكد وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لاعب لدى صفوف القلعة الحمراء وليس بفريق الاتفاق السعودي.

 
وقال أزارو في تصريحات سعودية إنه لاعب النادي الأهلي ومسيرته انتهت بشكل تام مع نادي الاتفاق السعودي.



وكان نادي الاتفاق السعودي هدد وليد أزارو بشكواه للاتحاد السعودى لكرة القدم بسبب رحيله عن الفريق دون حصوله على إذن من مجلس إدارة النادي.

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