مأساة جديدة.. غرق 8 أشخاص في شواطئ الإسكندرية

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غرق

مأساة

الإسكندرية

شاطئ النخيل

في مأساة جديدة، بعد أيام من مأساة غرق 12 شخصًا بشاطئ النخيل في الإسكندرية، لقى 8 أشخاص مصرعهم غرقًا اليوم الخميس.

وأعلنت وحدات الإنقاذ النهري، عن غرق 4 أشخاص غرب الإسكندرية في شاطئ الصفا، الذي يبعد عدة أمتار عن شاطئ النخيل، المعروف باسم "شاطئ الموت"، الذي سبق وغرق فيه 12 شخصا.

وقالت إنها تمكنت من انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، وشقيقها 15 عاما، فيما يجري البحث عن جثتين مفقودتين.

كذلك، لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقا في الإسكندرية، في واقعة أخرى، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثث، وإنقاذ سيدة وشخص آخر، بينما مازالت عمليات البحث جارية عن 3 مفقودين.


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