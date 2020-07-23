» كورونا يتوحش في العراق والإصابات تتخطى الـ100ألف

23 يوليه 2020 - 07:21 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2361 إصابة و80 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتتخطى بذلك حاجز الـ100 ألف إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي "تم فحص 16947 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 861165 نموذجاً".

وأضافت "كما تم تسجيل 2258 حالة شفاء خلال ذات المدة".

ويوم أمس الأربعاء أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن ارتفاع جديد لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعدما سجلت 2706 إصابة و92 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 102226، والوفيات 4122، والشفاء 69405.