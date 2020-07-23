أغرب جريمة اغتصاب في العالم تهز دولة عربية

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اهتزت الأردن على وقع جريمة اغتصاب غريبة من نوعها وبشعة، والتي تمثلت في إقدام شخص إن مجهول على اختطاف "قط" من أحد المنازل فى الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمّان، وقام باغتصابه بطريقة وحشية.

وأكدت صاحبة القط أليكس، في تصريح لوسائل إعلام أردنية، أن القط تعرض لاختطاف لعدة ساعات من باب منزلها، ليعود أدراجه أمام المنزل وهو في حالة "مزرية"، إذ لم تكن تعرف في البداية أنه تعرض للاغتصاب.

وأوضحت السيدة الأردنية أنها عندما شاهدت الدماء تسيل من القط، بعثت بصوره لإحدى الطبيبات من أجل استشارتها بما رأته على القط، التي بدورها دعتها إلى الذهاب للعيادة البيطرية. وحين توجهت السيدة إلى أحد الأطباء البيطريين في العاصمة عمّان، ليكشف بعدها تعرض القط لجريمة اغتصاب واعتداء، ما دفعه إلى حقنه بالإبر المهدئة وإعطائه الأدوية اللازمة لتخفيف آلامه الحادة.

وفي السياق، تقول السيدة إنها تحقق في القضية عبر التواصل مع جيرانها، للاطلاع على كاميرات المراقبة من أجل معرفة الشخص الذي ارتكب الجريمة. وأكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية على مرتكب الجريمة حال التوصل له عبر الكاميرات.

واستغربت من هؤلاء الأشخاص الذين وصفتهم بـ"الوحوش"، معبرة عن خوفها على بناتها والقاطنين في ذات الحي من هؤلاء الأشخاص.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،معبرين عن صدمتهم من الواقعة ومطالبين بسرعة تحديد المغتصب كونه خطرًا على كل من حوله.


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